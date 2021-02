Rapina la farmacia e scappa in bici: cosa è successo

Rapina la farmacia e poi scappa via in sella alla propria bicicletta. È accaduto in via Trionfale, così’ il “rapinatore ecologico” ha fatto perdere le proprie tracce. La rapina si è consumata nella mattinata di ieri alla farmacia romana. Parcheggiata la bici, il malvivente è entrato nel locale con il volto travisato da mascherina ed occhiali da sole. Dopo aver minacciato il farmacista facendogli intendere di essere armato, il rapinatore si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 400 euro, e poi si è dato alla fuga a bordo della bici. Indaga la polizia, nessuno è rimasto ferito né è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

