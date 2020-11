Rapina Rolex da 70 mila euro: ecco dove

Rapina in villa a Prato Fiorito: madre e figlio legati in via Castelsardo sotto la minaccia delle pistole. I banditi fuggiti con due Rolex, denaro in contante e l’auto della donna, poi trovava bruciata dalla polizia. Nel dettaglio, due i rapinatori all’opera, con accento romano ed i volti coperti sono entrati nella villa e hanno immobilizzato madre e figlia, rispettivamente di 39 e 19 anni, legandoli ai polsi con delle corde, per farsi consegnare due Rolex del valore di circa 70mila euro, 900 euro in contante e le chiavi dell’auto della donna.

Seguono aggiornamenti.