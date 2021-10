Rave a Magliana, arrivano carabinieri e polizia: cosa è successo

Rave a Magliana, arrivano carabinieri e polizia e fermano tutto. Identificati gli organizzatori. Si erano dati appuntamento in un campo di via Giuseppe Lopez, nel quartiere Magliana, per iniziare una festa abusiva. Il rave però è durato poco: all’alba di domenica mattina, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia mettendo fine all’iniziativa. Un mese fa, un’altra festa abusiva nel parco della Cervelletta. Intanto, aumentano i controlli da parte delle forze dell’ordine.

E’ un nuovo caso dopo la nota festa abusiva di agosto nelle campagne di Viterbo. In quella occasione migliaia di giovani provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento in zona Valentano, dove sono rimasti alcuni giorni. Considerata la presenza massiccia, l’irruzione dei militari è stata difficile. Il bilancio dell’avvenimento è di tremila identificati e un decesso.

Il nuovo allarme questa volta in zona Magliana. Dalle prime ore della mattina di domenica, il tempestivo intervento di carabinieri e polizia ha consentito di interrompere un rave abusivo in un campo in via Giuseppe Lopez. I partecipanti sono stati identificati e fatti uscire dall’area, la musica è stata staccata. Sul posto presenti Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia per gli aspetti di competenza. Identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza.