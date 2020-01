Raz Degan: chi è l’attore e modello israeliano, ex di Paola Barale

Raz Degan è un attore, modello e personaggio televisivo di nazionalità israeliana, molto famoso in italia e sex symbol degli anni Novanta. Con la partecipazione all’Isola dei Famosi e la lunga relazione con Paola Barale, è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti dello spettacolo italiano.

Raz Degan: chi è, età, altezza, moglie, figli, fidanzata dell’attore ex Isola dei Famosi

Nato a Tel Aviv il 25 agosto , alto 1,83, è cresciuto lavorando nei campi e mantenendosi con i prodotti della terra, fino a quando ha iniziato a girare il mondo. A New York ha iniziato i primi passi della sua carriera, notato mentre lavorava come cameriere. Di indubbia bellezza, Raz ha attirato il mondo della moda e ha iniziato a lavorare come modello.

Dopo essere diventato famoso grazie ad uno spot televisivo, in Italia iniziano le proposte di lavoro come attore, nel film Squillo di Carlo Vanzina e poi con Alexander di Oliver Stone. Debutta in tv nel 2010, partecipando a Ballando con le stelle, e poi come conduttore di Mistero assieme a Daniele Bossari. Nel 2017 invece vince l’Isola dei Famosi 12.

Raz Degan nella vita privata è stato a lungo fidanzato con Paola Barale e non ha mai avuto figli. Una storia durata ben 14 anni, prima che Raz tradisse la Barale con Kasia Smutniak.