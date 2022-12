Re Carlo, svelate nuove banconote britanniche con volto sovrano

(Adnkronos) – E’ una doppia immagine di re Carlo III quella che appare sulle nuove banconote svelate dalla Banca d’Inghilterra e che entreranno in circolazione entro la metà del 2024. Mentre il design rimane lo stesso delle banconote attuali, dove è ritratta la defunta regina Elisabetta II, al suo posto il ritratto di Carlo apparirà sul primo dorso sulle banconote inglesi da 5, 10, 20 e 50 sterline. L’immagine del sovrano sarà doppia perché anche il cameo nella finestra di sicurezza trasparente ritrarrà Carlo. Il retro resterà invece invariato, con i ritratti di Winston Churchill, Jane Austen, Jmw Turner e Alan Turing rispettivamente sulle banconote da 5 sterline, 10, 20 e 50.

Le vecchie banconote, quelle con Elisabetta, continueranno a circolare, come si legge in un comunicato della banca centrale del Regno Unito. “Si tratta di un momento significativo, poiché il re è il secondo monarca ad apparire sulle nostre banconote”, ha dichiarato il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey. “Per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento, le nuove banconote verranno stampate solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare un aumento complessivo della domanda di banconote”, ha aggiunto la Banca d’Inghilterra.

All’inizio di dicembre sono entrate in circolazione le prime monete recanti l’effigie ufficiale del re Carlo III. E, sul retro, un disegno che simboleggia la “vita e l’eredità” della defunta regina, secondo la Royal Mint .