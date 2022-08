Reagisce al taser e accoltella poliziotto, gli altri agenti sparano per fermarlo. Momenti di paura a Roma, in zona Appio Claudio, dove la polizia ha sparato per fermare un uomo che aveva accoltellato un poliziotto.

I fatti si sono consumati in viale Anicio Gallo, a dare l’allarme alcuni residenti. I sanitari del 118 hanno cercato di sedare una persona, un nigeriano di circa 22 anni, che stava dando in escandescenza. I medici, non riuscendo ad intervenire, hanno chiesto aiuto alla polizia. A quel punto la situazione si sarebbe fatta tesa. Gli uomini delle forze dell’ordine si sarebbero avvicinati al ragazzo e, una volta giunti alla giusta distanza, hanno utilizzato il taser. Da lì il suo tentativo di reazione e la contro risposta degli agenti, che lo hanno ferito e bloccato.