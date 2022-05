Real Madrid-Manchester City, la stampa estera celebra l’impresa

(Adnkronos) – L’impresa del Real Madrid di Carlo Ancelotti nella semifinale di Champions League contro il Manchester City di pep Guardiola domina le prime pagine dei quotidiani stranieri. In Spagna l’incredibile rimonta dei blancos allo scadere con il City e il posto in finale conquistato, dove affronterà il Liverpool, è spiegata in vari modi. Per ‘As’ “Da un altro mondo”. “Il Real Madrid giocherà per la sua quattordicesima Champions League contro il Liverpool a Parigi il 28 maggio”, spiega il quotidiano sportivo. Il catalano Sport titola: “Incredibile”. “Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente quando era ko, condannato a morte, contro il City. Più divertente il titolo del ‘Mundo Deportivo’ con una citazione anche cinematografica: “Il giorno della marmotta”, ricorrenza resa famosa dal film del 1993 Ricomincio da capo. “Un’altra rimonta allo scadere dei blancos che punisce un City che all’89’ stava vincendo 0-1”. Secondo ‘Marca’ invece “Dio scenda e lo spieghi”. “Madrid, in finale di Champions League con un altro miracolo al Bernabeu”.

“Surrealiste” (Irreale), è invece il titolo in prima pagina dell’edizione odierna dell’Equipe, in Francia. “Sotto fino al 90° minuto, il Real Madrid ha realizzato un’impensabile e nuova rimonta. Affronterà il Liverpool in finale il 28 maggio allo Stade de France”, scrive il quotidiano sportivo francese.

Dal canto suo, la stampa inglese analizza la disfatta del Manchester City, avvenuta in 11 minuti. Il ‘Daily Telegraph’ parla di “Follia a Madrid”, come ‘The Sun’ che titola “Caos a Madrid”. Mentre ‘The Guardian’ punta su “Il potere del Bernabeu” e il ‘Mirror’ su ‘”Kar Crash”. Risultato finale 3-1 e passaggio del Real che giocherà la finale contro il Liverpool.