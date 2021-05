Real Madrid, ufficiale l’addio di Zidane: il comunicato

Per la seconda volta Zinedine Zidane decide di lasciare il Real Madrid. Le voci di un possibile addio si erano fatte sempre più insistenti, hanno trovato riscontro nella serata di ieri, quando Zizou ha comunicato a squadra e società la volontà di interrompere la sua avventura con il club madrileno, nonostante un contratto fino al 2022.

Nuova svolta nella carriera dell’allenatore francese, che dopo la seconda Champions League vinta consecutivamente con la maglia del Real aveva deciso di dire basta. Lo ha fatto ancora, dopo il suo ritorno a Madrid. L’ufficialità è arrivata oggi, l’ha comunicata lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato.

“Il Real Madrid annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club – si legge nella nota del club – Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid”.

La decisione di dire basta è stata tutta dell’allenatore, il Real ha rispettato la sua scelta, e gli ha comunicato che lo aspetta sempre e braccia aperte: “Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa”.