Real Time, preserale e prime time del 2 Agosto 2020: ecco 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis

Nell’ambito di un palinsesto come sempre variegato e ricco di spunti, Real Time anche per la prima domenica di Agosto, che capita per appunto il giorno 2, oltre a prevedere tutta una serie di consueti appuntamenti ormai rodati e apprezzati, rilancia l’asticella in prima serata, affinché il canale 31 anche quest’oggi regali spunti davvero intriganti.

E non solo: perchè, accavallandosi e alternandosi anche nella fascia preserale, ben due programmi molto particolari si daranno il cambio provando a intrattenere il maggior numero di utenti televisivi. Quali sono? Si tratta di 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis, che da tempo fanno parte del ricco pacchetto di programmi di Real Time. Ma su cosa verteranno? Cosa vedremo questa sera 2 agosto 2020 in prima serata e preserale su Real time? Ecco tutte le informazioni.

Real Time, 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis: trame e puntate

Si tratta, come sanno i fan dei due programmi, di appuntamenti molto apprezzati anche se diversi. Se The Facchinettis racconta le vicende familiari e comportamentali di Francesco Facchinetti e della sua famiglia, tra avventure, disavventure, incomprensioni e comprensioni, invece 90 giorni per innamorarsi racconta ben altro.

Si raccontano, infatti, le vicende d’amore di coppie di fidanzati separati da distanze e dal fatto di non essersi mai visti prima: da una parte ci sono gli americani che vivono negli Stati Uniti e dall’altra gli stranieri, con due possibilità: o sono gli innamorati a stelle e strisce a raggiungere l’altra metà nei loro rispettivi paesi d’origine, o sono a loro volta raggiunti negli USA, con tre la altre cose l’obiettivo di ottenere la famigerata green card per fidanzati, il permesso di soggiorno per motivi ‘sentimentali‘ che permette appunto agli stranieri di restare nel territorio statunitense e coltivare appunto l’amore per il partner.

Dopo esser stati separate da oceani, da chilometri, da Stati lontani, gli innamorati decidono di incontrarsi per la prima volta dopo essersi frequentati solo ‘a distanza‘. Spesso sono alle prese con problemi e differenze di lingua, di cultura differente, di sospetti e problemi col passato, le coppie devono prima di tutto imparare a conoscersi nella convivenza tra pregi e difetti e poi capire se il loro amore vale la pena di tutto.

Ma quali sono le puntate che vedremo in corso d’opera oggi 2 Agosto 2020?

19:25 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Grandi aspettative

Si racconta di Avery, il cui controverso amore preoccupa la famiglia, ma lei insiste, e non solo: vuole l’approvazione dei genitori. Anche gli amici di Lisa sono preoccupati per la sua sicurezza.

Nel mentre si racconta la seconda esperienza col programma della emozionante Darcey che dopo aver dato addio al suo giovanissimo compagno olandese, adesso ci prova con l’elegante partner inglese: vuole capire le intenzioni di Tom. Intanto, Geoffrey va in Russia: riuscirà nei suoi difficili intenti d’amore?

21:10 The Facchinettis – La crisi

In casa Facchinetti non tira buona aria. Wilma, la moglie di Francesco, è stanca delle assenze del marito e decide di prendere una strada molto determinata: trascinare Francesco da una terapista di coppia. Come la prenderà il marito?

21:40 The Facchinettis – Weekend disastroso

Francesco allontana gli impegni e porta Wilma in una località sperduta per trascorrere un fine settimana all’insegna del romanticismo. Ma non andrà tutto come previsto.

22:10 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Affare rischioso

Il primo incontro di Geoffrey e Varya inizia in maniera drammatica. Nello stesso tempo, Darcey fa una scoperta scioccante e Lisa incontra Usman, mentre Ed arriva nelle Filippine.