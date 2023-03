Reato di tortura, Nordio: “E’ odioso, abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. C’è un aspetto tecnico che deve essere rimodulato”

Da giorni si sta discutendo sull’abrogazione o meno del reato di tortura, una scelta, come abbiamo avuto modo di pubblicare ieri, in qualche modo ‘messa discussione’ anche da Unarma, il libero sindacato dei carabinieri.

Un tema caldo sul quale oggi, nell’ambito del question ala camera, ha ritenuto di intervenire il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha tenuto a rimarcare che “Posso rispondere senza se e senza ma. Il governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura“.

Tortura, Nordio: “E’ un reato odioso, abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato”

Come ha spiegato il Guardasigilli, “E’ un reato odioso, abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato. Il reato di tortura, così come è formulato, ha carenze tecniche di specificità e tipicità che devono connotare la struttura della norma penale“. In ogni caso, ha ribadito, “La volontà del governo è di tenere fermo il reato di tortura, sia per ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali, sia per una questione di coerenza, perché questo reato è particolarmente odioso, e abbiamo intenzione di mantenerlo“.

Tortura, Nordio: Un conto quanto stabilito nella convenzione di New York, altro è l’applicazione del reato secondo la lettura del nostro legislatore

Piuttosto, ha poi precisato il ministro, riguardo le attuali “carenze tecniche, sono due: la prima riguarda l’atteggiamento soggettivo del reato, in quanto la convenzione di New York circoscrive condotte costituenti tortura a quelle caratterizzate dal dolo specifico, attuate per raggiungere le finalità di ottenere informazioni o confessioni, punire, intimidire o discriminare. Invece il nostro legislatore, optando per una figura criminosa e contrassegnata dal dolo generico, quindi senza l’intenzione ulteriore di ottenere un determinato risultato, ha eliminato quello che è il tratto distintivo della tortura rispetto agli altri maltrattamenti, rendendo concreto il rischio, paventato tra l’altro anche dai rappresentanti delle forze dell’ordine, ma non solo loro, di vedere applicata la disposizione nei casi di sofferenze provocate durante operazioni lecite di ordine pubblico e polizia“.

Tortura, Nordio: “Sottoporre le condotte integranti due illeciti aventi una offensività diversa al medesimo rigoroso trattamento sanzionatorio appare una scelta che non è ragionevole”

Infine, sempre all’interno di uno sguardo critico, Nordio aggiunge un altro criterio negativo, che “è rappresentato dalla inopportuna fusione in un’unica fattispecie di reato delle figure criminose di tortura e di trattamenti inumani e degradanti che da sempre sono considerati sul piano internazionale figure distinte e meritevoli di considerazione differenziata“. Dunque, ha poi terminato il ministro, “sottoporre le condotte integranti due illeciti aventi una offensività diversa al medesimo rigoroso trattamento sanzionatorio appare una scelta che non è ragionevole e non è imposta dai vincoli internazionali“.

Max