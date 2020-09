Reazione a Catena, 7 Settembre 2020: com’è andata la sfida tra i Tre alla Seconda e le Nonsonogiulie

Una nuova settimana per il game show estivo di RaiUno, Reazione a Catena, che da oggi affronterà Gerry Scotti e le botole di Caduta Libera su Canale 5. L’adattamento italiano di Chain Reaction, format basato principalmente sugli incastri lessicali e legami di parole, continua a riscuotere un grande successo, grazie anche alla bravura dei concorrenti. Quale trio avrà la meglio questa sera nel quiz condotto da Marco Liorni? E quale sarà L’ultima parola, l’unica che permetterà di portarsi a casa il montepremi in gettoni d’oro?

Reazione a Catena: settima puntata per i Tre alla Seconda

Tre anni fa, nell’ultima edizione presentata da Amadeus, erano stati sconfitti dai Tre di Denari. Quest’anno, il nuovo regolamento ha permesso ad alcune squadre di ritornare, come i Sarà Sarà e i Ritentacoli. Loro non solo sono tornati, ma il 1° settembre, contro gli Amici di Ferro, sono riusciti anche a laurearsi campioni. Per la settima volta quest’anno sono tornati a difendere il titolo i Tre alla Seconda. I fratelli Bartoloni, Marco, Francesco e Tommaso da Firenze, hanno vinto sinora 21.032 euro e non hanno intenzione di fermarsi.

Reazione a Catena: chi sono le Nonsonogiulie, le sfidanti di questa sera

In questo lunedì 7 settembre 2020, i campioni in carica hanno affrontato una squadra tutta al femminile e anch’essa toscana. Hanno provato a strappare il titolo ai tre fiorentini le Nonsonogiulie, provenienti da Piancastagnaio, in provincia di Siena. Nomem omen per la squadra sfidante, formata praticamente da due Giulie, Giulia e Giulia C per distinguerle, e da Beatrice.

Reazione a Catena: i primi quattro giochi e l’Intesa Vincente

Dopo Caccia alla parola, le due Catene musicali, i Quando Dove Come Perché e le due catene di Una tira l’altra, come sempre c’è stato un primo verdetto. Ad aver chiuso in vantaggio, dopo i primi quattro giochi, sono state le sfidanti con 81 mila euro. I fratelli Bartoloni, invece, hanno accumulato 60 mila euro e, per questo motivo, hanno iniziato per primi la fase dell’Intesa vincente.

I tre fiorentini, nella manche fondamentale per decretare la squadra campione, hanno indovinato nove parole in un minuto effettivo. Nello stesso lasso di tempo a disposizione, le tre senesi, invece, sono riuscite a ottenere sette punti. I Tre alla Seconda si sono laureati campioni per la settima volta. Al loro montepremi, oltre ai 30 mila euro di default a chi vince questa fase, sono stati aggiunti, grazie alle parole indovinate all’Intesa, altri 9 mila euro.

Reazione a Catena: i Tre alla Seconda riconfermati campioni. Vinti 12.375 euro



Per un montepremi massimo pari a 99 mila euro, i Tre alla Seconda hanno affrontato l’Ultima Catena. In questa fase, i fratelli Bartoloni hanno dimezzato tre volte, portando così in dote 12.375 euro a L’Ultima parola. Per portarseli a casa, i campioni dovevano indovinare una parola, con BO come iniziali e A come finale, e che doveva legare a TIRO. Il terzetto fiorentino poteva comprare il terzo elemento, una parola indizio da scoprire in cambio di metà montepremi. I tre fratelli hanno deciso di provarci dicendo BOCCATA. Il terzo elemento era ARIA, mentre la parola vincente, in realtà era proprio BOCCATA.

