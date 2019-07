Reazione a Catena: i tre Forcellini di nuovo a secco nella puntata del 9 luglio 2019

Chi segue abitualmente il programma Reazione a Catena sa bene che da quando sono campioni i tre Forcellini ogni puntata può essere un colpo di scena.

Il trio di matematici padovani ha già vinto quasi 300mila euro nel corso delle numerose puntate in cui sono stati campioni del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ecco perché ogni nuova serata in tv potrebbe essere quella decisiva per battere tutti i record.

Reazione a Catena: i tre Forcellini hanno vinto o perso? Ecco il montepremi totale vinto

Nella puntata di Reazione a Catena del 9 luglio 2019 i Tre Forcellini si sono confermati campioni, anche se non sono riusciti a portarsi a casa altro denaro in premi, per non aver risolto l’ultimo gioco.

Ormai arrivati alla 18esima puntata di fila, il trio non ha indovinato la parola misteriosa dell’Ultima Catena, che questa volta era “Passeggiata“. Nel caso di vittoria, per i tre ragazzi di Padova sarebbero arrivati altri 12.750 euro.

Il premio totale vinto fino ad ora rimane quindi 273mila euro, ma i tre Forcellini non possono certo lamentarsi!