Reazione a Catena: nella puntata dell’8 luglio i Tre Forcellini a mani vuote

Sta diventando ormai un appuntamento fisso per tanti appassionati quello delle 18,45 su Rai 1 con il programma Reazione a Catena. In particolare per seguire le sorti dei famosissimi campioni, i tre Forcellini, che sono ormai alla soglia dei 300mila euro di premio già incassato.

Tre Forcellini: hanno vinto nell’ultima puntata dell’8 luglio di Reazione a Catena?

In tanti parteggiano ormai per Alessandro, Giacomo e Simone: i tre matematici di Padova hanno dimostrato grande intesa e bravura, sfiorando più volte i record assoluti del programma.

A un passo infatti c’è il primato che spetta ancora a I tre Denari, il trio che quando alla conduzione c’era Amadeus (e non Marco Liorni) fu capace di stracciare ogni record.

Nell’ultima puntata di Reazione a Catena i tre Forcellini si sono confermati campioni ma non sono riusciti a vincere il premio finale. Ottimi sfidanti i Sottotraccia che si sono battuti con onore, salvo poi essere sconfitti in rimonta.

Il montepremi della serata era particolarmente ghiotto: 140mila euro, che però sono sfumati questa volta perché l’ultima parola non è venuta in mente ai tre Forcellini. Si trattava del vocabolo “cantina“, un termine al quale i ragazzi avevano pensato, senza avere l’ardire di utilizzarlo come risposta.

Vedremo come andrà questa sera: ormai per i tre Forcellini il programma Reazione a Catena è come casa propria..