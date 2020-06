Reazione a Catena oggi 29 Giugno 2020 torna su Rai1 con Marco Liorni: preserale, come si gioca, orari, come partecipare, casting

A grande richiesta da parte dei numerosi fan legati ad un programma che ha costruito nel tempo una buona nomea e dati di share importanti e, ovvio, sulla scia di una programmazione televisiva pianificata nel tempo, torna questa sera 29 Giugno 2020 il noto programma preserale Reazione a Catena.

Come noto, alla conduzione di ci sarà Marco Liorni, confermato alla guida del gioco per la seconda volta di fila. Andiamo allora a vedere come funziona, chi può giocare e come, e anche come partecipare a Reazione a catena.

Torna oggi 29 Giugno 2020 su Rai1 Reazione a Catena: come partecipare, a che ora, Marco Liorni alla conduzione

Marco Liorni dunque è stato confermato guida per il secondo anno consecutivo di Reazione a Catena che torna, da oggi lunedì 29 giugno 2020.

Reazione a Catena, è il preserale estivo di Rai 1 arrivato alla sua 14ᵃ edizione e, per il secondo anno di fila appunto, guidato da Marco Liorni.

Il gioco conferma nell’associazione logica di parole la sua formula cruciale. Ciò che conta, nel game, è mettersi alla prova con l’intuito, la prontezza di riflessi e la conoscenza della lingua italiana ovviamente dei concorrenti in studio e anche dei telespettatori. Il fulcro è nel proporre diverse associazioni di parole e sfidarsi in una ‘reazione a catena’ appunto, che porta alla vittoria finale.

Reazione a catena dal 29 Giugno: a che ora va in onda, in quali giorni

Come risaputo, la trasmissione televisiva andrà in onda su Rai1 tutti i giorni dal 29 giugno al 27 settembre alle 18.45, ma non finisce qui.

Infatti si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale. “Reazione a Catena” è un gioco che concede di scoprire alcune curiosità sulla lingua italiana e, da molti, è considerato un format particolarmente adatto per la stagione estiva.

Reazione a catena come partecipare ai casting

Chi volesse partecipare come concorrente può andare sui siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.

Il format è prodotto Centro di Produzione Rai di Napoli, ed è un un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini, Christian Monaco, Ivo Pagliarulo, e con Giancarlo Antonini, Paolo Fichera, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Alessandro Venditti.

