Reazione a Catena, puntata 12 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale

Reazione a catena, puntata 12 Luglio 2020: cosa sarà accaduto nell’appuntamento appena finito adesso, con Liorni su Rai1? All’interno del noto format del preserale, che in questi giorni ha messo in scena i successi de i Sali e Scendi e poi le performance delle Regine di fiori, cosa è successo oggi?

Oggi, Domenica 12 Luglio 2020 abbiamo assistito ad una nuova puntata di Reazione a Catena, il programma che dal 29 Giugno 2020 occupa lo slot della fascia preserale di Rai1, ottenendo di continuo molto seguito.

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare come da rito due squadre in gara. A seguito dell’accumulo di montepremi e del superamento delle varie sfide, viene decretata la squadra vincitrice che si gioca gli ultimi ‘incastri’ per poter vincere il bottino. Ebbene, nella puntata di oggi come è andata?

Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 12 Luglio 2020 di Reazione a catena terminata proprio adesso? Ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Reazione a Catena: oggi 12 Luglio 2020 su Rai1, chi ha vinto

Ecco come è andata oggi.