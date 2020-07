Reazione a Catena, puntata 19 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale

Reazione a catena, puntata 19 Luglio 2020: cosa è andato in scena oggi in onda in questi istanti finali della puntata? Condotto da Marco Liorni su Rai1, il programma preseraleogni sera fa incetta di ascolti e intrattiene con armonia e pathos tantissimi italiani. Come sappiamo si basa su giochi lessicali incastri delle parole. Cosa è accaduto oggi domenica 19 Luglio 2020? Abbiamo seguito con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è accaduto?

Ecco gli aggiornamenti in tempo reale della puntata di oggi 19 Luglio 2020 di Reazione a Catena e il racconto, passaggio dopo passaggio, delle varie manche.

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare infatti due squadre in gara. Come si fa a vincere? Bisogna conquistare un montepremi indovinando gli ‘incastri‘ di parole e i collegamenti, per poter accaparrarsi il bottino, e il diritto all’ultimo collegamento, oltre che quello di partecipare alla puntata successiva. Dunque, nella puntata di oggi come è andata?

Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 19 Luglio 2020 di Reazione a catena finita adesso? Ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Reazione a Catena: oggi 19 Luglio 2020 su Rai1, chi ha vinto

Ecco come è andata oggi.

Alla loro quarta partecipazione, sono scesi in campo per difendere il titolo gli Scioglilingua da Roma. I tre amici 21enni nonché studenti in Mediazione Linguistica, Luigi, Davide e Daniele, hanno affrontato questa volta i Cognatelli. La squadra sfidante è formata dai catanesi Ina, Claudia e Massimo.

Nel primo gioco, “Caccia alla parola”, le due compagini hanno chiuso in parità, ovvero con 6 mila euro a testa. Con le due “Catene musicali”, però, i campioni sono passati in vantaggio con 28 mila euro, 10 mila in più rispetto agli sfidanti.

Dopo “Quando Dove Come Perché”, la terza manche del game show, gli Scioglilingua doppiato il trio catanese, passando di fatto a 44 mila euro mentre i Cognatelli si sono portati a 22 mila euro. Al termine delle due catene di “Una tira l’altra” i campioni in carica hanno accumulato 83 mila euro, mentre gli sfidanti hanno ottenuto 58 mila euro

Tutto viene deciso dalla manche de “L’intesa vincente”. I Cognatelli hanno iniziato per primi questa fase, e sono riusciti ad indovinare solamente sei parole in un minuto effettivo. Gli Scioglilingua invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato 12 punti. I tre amici romani si sono così riconfermati campioni. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 11 mila euro.

Gli Scioglilingua hanno affrontato così “L’ultima catena” con un montepremi massimo pari a 124 mila euro. I campioni, in questa fase, hanno dimezzato una sola, riuscendo così a mantenere 62 mila euro che si sono giocati con “L’ultima parola”.

Gli Scioglilingua, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per CO e finiva con E, e che legava con SEGRETO. Il trio romano poteva comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. I tre amici hanno deciso di comprarlo e, per 31 mila euro, la parola doveva legare a SEGRETO e a STIA. Gli Scioglilingua hanno detto CORTE ma la parola vincente, in realtà, era COVARE.