Reazione a Catena, puntata 22 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale

Reazione a catena, puntata 22 Luglio 2020: altra serata in compagnia della trasmissione di Rai1 che fa record di ascolti, incentrandosi su squadre, montepremi vinti e persi e incastri di parole Anche oggi 22/07/2020 in onda nella puntata condotta come da programma da Marco Liorni su Rai1, il format preserale di Rai1 Reazione a catena sta consegnando sempre emozioni continue. Ma che cosa è accaduto proprio in questi minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata?

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare infatti due squadre in gara. Come si fa a conquistare il montepremi? Semplice, almeno a dirsi: occorre trovare tutti gli ‘incastri‘ e i giochi di di parole e i collegamenti, per poter salire alla conquista del bottino, e ottenendo anche il diritto all’ultimo legame tra le parole finali, oltre che quello di partecipare alla puntata successiva. Dunque, nella puntata di oggi come è andata?

Reazione a Catena: oggi 22 Luglio 2020 su Rai1, chi ha vinto

Dopo aver tolto il titolo agli Scioglilingua nella puntata di ieri, oggi hanno provato a difenderlo per la prima volta i Sarà Sarà. Gli ex Sorrisi di Sera capitanati Claudia Spina, laureanda in Matematica, che è accompagnata dalla madre Elisa Esposito e dall’amico Mario De Fazio, questa sera hanno affrontato i Controscena. La squadra sfidante, proveniente da Firenze, è formata da Stefania, Andrea ed Elena, tre amici appassionati di teatro.

Nei primi quattro giochi gli sfidanti hanno dato il filo da torcere ai campioni, tanto da accumulare ben 88 mila euro. I Sarà Sarà, invece, hanno raggranellato solamente 53 mila euro e sono loro ad iniziare la manche de “L’intesa vincente”.

Rispetto all’exploit di ieri con 22 punti, i campioni in carica questa sera sono riusciti ad indovinare 16 parole in un minuto effettivo. Anche i Controscena, nello stesso lasso di tempo, hanno totalizzato 16 punti. Si è andati così allo spareggio. Per diventare campioni bastava una parola da far indovinare nel più breve tempo possibile.

I Controscena, nei quindici secondi a disposizione, non hanno azzeccato la parola SCHELETRO. Mario e Claudia dei Sarà Sarà, invece, in quattro secondi hanno fatto dire IMBUTO ad Elisa e si sono così riconfermati campioni. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 16 mila euro.