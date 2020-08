Reazione a Catena, puntata 4 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente

Reazione a catena, puntata 4 agosto 2020: dopo un piccolo stop, riparte e con ancora più energia e pathos un altro appuntamento con la trasmissione di Rai1 che sta facendo incetta di ascolti, e come da tradizione regala emozioni ai fan e soddisfazione in casa Rai in termini di ascolti. Reazione a catena, con alla conduzione Marco Liorni si prepara dunque anche oggi a farci assistere a scontri tra le squadre in gioco. Quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si concentra sui giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 4/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, tantissimi italiani hanno seguito le gesta dei team in gara, tentando di giocare a loro volta.

Reazione a catena, il format si basa su incastri lessicali e collegamenti di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi giovedì 2 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è successo?

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa disputare il game a due squadre in gara. Dunque, nella puntata del 4 agosto come è andata? Che cosa è accaduto nella puntata del 4 Agosto 2020 di Reazione a catena finita adesso? Ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Ecco gli aggiornamenti di Italia Sera in tempo reale della puntata del 4 agosto 2020 di Reazione a Catena e il racconto, passaggio dopo passo, degli esiti.

Reazione a Catena: 4 agosto 2020 su Rai1, chi ha vinto

Il preserale di Rai1 Reazione a catena ha appena concluso una nuova puntata. Ma che cosa è accaduto nei minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata? Ecco come è andata oggi.

Con 28.625 euro in tasca, sono tornate a difendere il titolo le Binario Tre. Le tre studentesse in Biotecnologia, Debora, Vittoria e Valeria, questa sera hanno affrontato i Ritentacoli da Mola di Bari. Giancarlo Clemente, Antonello Susca e Marco Talenti avevano già partecipato nel 2017 ma come Polpi di Scena.

Al termine dei primi quattro giochi, con un colpo di coda all’ultimo momento, le campionesse hanno chiuso in vantaggio con 70 mila euro. Gli sfidanti, invece, hanno accumulato 67 mila euro, tremila in meno rispetto alle vicentine, e per questo sono partiti per primi ne “L’intesa vincente”.

Nella fase decisiva per conquistare il titolo di squadra campione e l’accesso alla finale, i tre concorrenti pugliesi sono riusciti ad indovinare ben 18 parole in un minuto effettivo. Le tre studentesse in Biotecnologia, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato 14 punti. I Ritentacoli si sono laureati campioni. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 18 mila euro.

I Ritentacoli hanno affrontato così “L’ultima catena” con un montepremi iniziale pari a 115 mila euro. Al debutto in questa fase, i tre pugliesi hanno dimezzato due volte, riuscendo così a mantenere solamente 28.750 euro che si sono giocati con “L’ultima parola”.

I Ritentacoli, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per CO e finiva con A, e che legava con CORDA. Il terzetto campione poteva comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. Gli ex Polpi di Scena hanno deciso di comprarlo e, per 14.375 euro, la parola doveva legare a CORDA e a TESORO. I Ritentacoli hanno detto CONFIDENZA ma la parola vincente, in realtà, era COCCA.

