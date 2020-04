Record di guariti, sempre meglio nelle terapie intensive. Ma ancora troppe vittime: 534 in 24 ore

Iniziamo annunciando ancora – purtroppo – nuove vittime da coronavirus da ieri nel Paese: ben 534, che portano complessivamente a 24.648 i decessi dall’inizio dell’emergenza.

Fortunatamente però, confermano dalla sede romana della Protezione civile, migliorano i numeri per quel che riguarda i contagi ed i ricoveri ospedalieri.

Oggi infatti si contano ben 528 contagiati in meno, portando quindi il totale dei positivi a 107.709. E come dicevamo, diminuiscono in modo importante anche la quantità di persone ricoverate con sintomi che, in virtù del calo di 772 unità registrate nelle ultime 24 ore, passano a 24.134.

Grazie a Dio, prosegue ancora il calo dei pazienti costretti alla ventilazione meccanica, che grazie ai 102 in meno rispetto a ieri, ora vede le terapie intensive occupate da 2.471 persone.

Mentre persistono in isolamento domiciliare 81.104 persone, da ieri sono guarite 2.723 persone (è un record), per un totale di 51.600 italiani.

Ed ancora, rispetto all’inizio dell’emergenza ad oggi i casi totali di persone contagiate sono 183.957 perché, purtroppo, da ieri ne sono state censite ben 2.729 in più.

Infine, ad oggi in tutto il Paese sono stati eseguiti 1.450.150 tamponi.

Max