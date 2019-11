Red Dead Redemption 2 per Google Stadia, disponibile da oggi 20 novembre

Google Stadia apre i battenti: l’innovativa piattaforma di videogiochi in streaming è sbarcata in Italia e ha portato con sé una ventata di novità interessanti. Tra tutte la possibilità di giocare a capolavori videoludici senza scaricare nemmeno un mega, ma tutto comodamente tramite streaming.

Una vera e propria rivoluzione che si allinea con quanto fatto da Netflix per quanto riguarda film e Serie TV. Google Stadia promette quindi di rivoluzionare l’industria videoludica attraverso una serie di novità importantissime. E proprio nella giornata di oggi la console di Google cala un asso rendendo disponibile Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 per Google Stadia, fuori ora

Attraverso un comunicato ufficiale Rockstar ha reso nota l’uscita del secondo capitolo di Red dead Redemption, che già fatto il suo debutto su PS4 e Xbox One: “Vivi l’incredibile storia di Arthur Morgan e della celebre Banda di Van der Linde in un modo completamente nuovo grazie a Red Dead Redemption 2, ora disponibile come titolo di lancio di Stadia – si legge nella nota – Grazie a una serie di nuovi contenuti rilasciati in occasione della recentissima uscita di Red Dead Redemption 2 per PC, Red Dead Redemption 2 per Stadia include nuove missioni Caccia alla taglia, covi delle bande, personaggi da incontrare, tesori da scoprire, armi, razze di cavalli e altro ancora”.

Aggiunge Google: “Red Dead Redemption 2 per Stadia include anche una nuova modalità Foto, che ti permetterà di catturare immagini in modo creativo mentre giochi in modalità Storia e di aggiungere filtri, adesivi e testi per poi caricarle sul Social Club e condividerle con la community. In più, Red Dead Redemption 2 per Stadia comprende l’accesso gratuito al mondo di gioco di Red Dead Online! Giocando a Red Dead Online su Stadia entro il 16 dicembre riceverai 25 Lingotti d’Oro in omaggio per aiutarti nella dura vita della frontiera. Accaparrati Red Dead Redemption 2 su Stadia entro il 31 dicembre per ricevere bonus esclusivi per la modalità Storia, tra cui il Kit di sopravvivenza del fuorilegge, un Cavallo da guerra, una mappa del tesoro e molto altro” conclude la nota di Google Stadia.