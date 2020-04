Red, trama e cast del film con Bruce Willis in onda su Canale 20

Red, trama e cast del film con Bruce Willis in onda su...

Azione e risate stasera su Canale 20 di Mediaset con Red, un film del 2010 diretto da Robert Schwentke. Basta solo il cast per capire il livello della produzione: Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Richard Dreyfuss. Tttu pezzi da novanta per un film che fin dalla sua uscita ha ottenuto successo in termini di critica e botteghino.

Non a casa nel 2013 è uscito nelle sale cinematografiche anche Red 2, il seguito del capostipite. Il film andrà in onda su Canale 20 in prima serata, quindi a partire dalle 21 e 20 circa. Dovrà superare l’agguerrita concorrenza dell’ultimo capitolo di Harry Potter ma la scanzonata azione del film con Bruce Willis riuscirà a ritagliarsi una buona fetta di pubblico.

Red, di cosa parla

La trama di Red ruota intorno alla figura di Frank Moses, un ex agente della CIA deciso a ritirarsi a vita privata uscendo così dal giro che negli anni passati lo aveva visto come uno dei protagonisti assoluti. Un evento sconvolge però la sua vita, diventata improvvisamente tranquilla: l’arrivo di un assassino intenzionato a ucciderlo.

Una minaccia spingerà così Frank Moses a riunire la sua vecchia squadra per tentare di sgominare la minaccia rappresentata dall’assassino, che nel frattempo ha promesso all’ex agente di uccidere la sua compagna. Un susseguirsi di colpi di scena, battute e azione che rendono Red un film decisamente appassionante e divertente da vedere, per trascorrere in maniera spensierata la serata di oggi.