Reddito cittadinanza, Bonomi: “Così è disincentivo al lavoro”

“Sul Reddito di cittadinanza la nostra posizione è chiara: così come è strutturato il reddito di cittadinanza non dà quelle risposte che si prefiggeva, necessarie al contrasto della povertà. E’ diventato un disincentivo a cercare lavoro. Ed è stato fallimentare sulle politiche attive del lavoro. Si mettono 4 miliardi sui centri per l’impiego che sono stati un fallimento, evidentemente si vuole fare un fallimento più costoso”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a margine dell’assemblea nazionale di Federmanager.

Poi, sul nuclere, Bonomi spiega: “Nel 1987 si è scelto di non andare avanti sul nucleare ma le tecnologie oggi sono cambiate. Adesso credo che in modo molto laico si debba verificare se ci sono tecnologie capaci di avere tecnologia nucleare pulita e sicura. Se sì allora si potrebbe aprire una riflessione, se è no allora già nel 1987 abbiamo preso una decisione”.