Reddito cittadinanza pagamento aprile 2020: quando l’accredito

Superata Pasqua, molte persone si stanno già chiedendo quando riceveranno per il reddito di cittadinanza il pagamento di aprile 2020. Quale sarà la data prevista di accredito sul conto, e quindi quando avverrà il pagamento di aprile del reddito di cittadinanza?

Probabilmente, ad oggi ci sarà da aspettare ancora qualche giorno, considerando che l’ultimo accredito, quello del pagamento di marzo 2020 del reddito di cittadinanza, è avvenuto il 27 marzo.

In base a questa tempistica, il pagamento del reddito di cittadinanza aprile 2020 avverrà dal 24 aprile al 27 aprile, quindi la prossima settimana.

Nel frattempo, in piena emergenza coronavirus il governo ha disposto la sospensione degli obblighi legati al reddito di cittadinanza. Questa pausa è di due mesi, e riguarda la sospensione dei colloqui di lavoro, dell’obbligo di accettare le offerte di lavoro sospese e di offrire le prestazioni di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (PUC).

Non ci saranno imprevisti invece per il pagamento del Reddito di Cittadinanza di Aprile 2020. Le date del pagamento saranno diverse in base a quando è stata fatta domanda, e quindi:

– Per chi ha presentato la domanda online prima di aprile 2020, il pagamento avverrà dal 27 aprile 2020;

– Per chi ha presentato una nuova domanda in questo mese, i pagamenti vengono disposti dal 15 maggio con la distribuzione delle card.

Importante ricordare che l’Inps ha richiesto l’obbligo di presentazione dell’Isee, altrimenti i pagamenti del Reddito di Cittadinanza saranno sospesi.

Quindi per chi non ha provveduto a presentare il nuovo ISEE 2020, ed è beneficiario del Reddito di Cittadinanza, non riceverà il pagamento di aprile 2020. La scadenza per la presentazione dell’ISEE era a fine gennaio 2020. Per tornare a percepire il reddito di cittadinanza, è indispensabile aggiornare la documentazione in maniera tempestiva.

Nel frattempo, è possibile che il governo aumenti i fondi destinati al reddito di cittadinanza 2020, in questo momento di emergenza coronavirus. Come annunciato dal ministro Nunzia Catalfo, allo studio c’è un “ampliamento e un rafforzamento del reddito di cittadinanza per garantire delle entrate economiche alle persone, far ripartire i consumi e far sì che ci sia una ripresa economica”.