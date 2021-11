Reddito di cittadinanza – Dopo il blitz al Sud, i finanzieri sventano truffa al Nord da oltre 60 mln: arresti e denunce

In molti, leggendo all’interno della bozza della Manovra 2022 alcune sostanziali modifiche apportate al capitolo relativo al Reddito di cittadinanza, ne hanno lamentato l’eccessivo irrigidimento ma, come hanno purtroppo evidenziato le cronache di questi giorni, intorno a questa pur ‘esemplare’ misura di sostegno per quanti ‘realmente’ in difficoltà (pensiamo ai capofamiglia ultra50enni rimasti senza lavoro), i questi anno ha ruotato il solito ‘sistema’ di bagordi e delinquenti, che hanno colto l’occasione per farne un’opportunità di guadagno.

Truffa al Rdc: i finanzieri di Cremona e Novara hanno arrestato 16 persone e denunciate ben 9mila

Dopo il maxi-blitz della scorsa settimana, operato dai carabinieri nel sud d’Italia, ecco che stamane è toccato ai ‘furbetti’ a nord del Paese. Qui, sempre in danno al Reddito di cittadinanza, è stata infatti sventata una truffa da oltre 60 milioni di euro.

A dare il via alle indagini (che hanno prodotto 16 arresti e ben 9mila denunce), la Procura della Repubblica di Milano, che ha dato mandato ai militi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara, di eseguire le ordinanze di custodia cautelare in carcere, ad altrettanti componenti di un’associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e, ovviamente, al conseguimento di erogazioni pubbliche.

