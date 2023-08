Reddito di cittadinanza, mozione M5S: “Ripristinarlo per 169mila famiglie”

(Adnkronos) – “Alla Camera abbiamo depositato una mozione per impegnare il governo a ripristinare con necessità e urgenza, anche convocando un apposito Consiglio dei ministri, l’erogazione del reddito di cittadinanza per le 169mila famiglie che venerdì scorso hanno ricevuto l’sms di sospensione dall’Inps”. Lo annunciano in una nota i deputati del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti (capogruppo), Davide Aiello, Dario Carotenuto e Riccardo Tucci.

“In questi mesi – riprendono -, l’esecutivo non ha assunto alcuna iniziativa per garantire che i servizi sociali gestiti dai comuni e i centri per l’impiego fossero in grado di gestire la presa in carico di decine di migliaia di persone. Le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: una situazione che sta generando molte iniziative di protesta. Fra gli impegni inseriti nella mozione ci sono anche quelli a istituire un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti, a prevedere nella prossima legge di bilancio il potenziamento dei servizi sociali comunali e, infine, a completare il Piano di potenziamento dei Cpi, in stretta complementarietà con l’attuazione del programma Gol”. “L’esecutivo la smetta di voltarsi dall’altra parte e dia risposte a questi cittadini, prima che sia troppo tardi”, concludono i parlamentari pentastellati.