Reddito di cittadinanza sospeso a giugno 2020: ecco come fare per riattivarlo

Quando si parla di Reddito di cittadinanza naturalmente il dibattito, ampissimo e variegato, tocca una infinità di corde e di aspetti, molti dei quali relativi alla stretta impellenza relativa al suo utilizzo: ma cosa succede se il reddito di cittadinanza viene sospeso a giugno 2020: ecco come fare per riattivarlo.

La sospensione Reddito di cittadinanza giugno 2020 avviene, come sanno gli esperti, quando si è ‘in attesa’ del nuovo ISEE: in pratica, Inps sospende il pagamento della ricarica della cosiddetta Carta RdC.

Niente paura: ecco cosa fare per riattivare e quanto dura la procedura e la sospensione.

La Sospensione del Reddito di cittadinanza per giugno 2020 avviene, come abbiamo visto per ragioni tecniche. Ma cosa fare per riattivarlo e quanto dura? E quando arriva ricarica, e come fare se è sospesa dall’INPS?

Entro il 31 gennaio 2020, i fruitori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza avrebbero dovuto aggiornare il proprio ISEE 2020, così appunto da evitaree la sospensione da parte dell’INPS dei pagamenti del mese di giugno 2020.

Se sospeso, i pagamenti INPS RdC possono riprendere solo dopo aver presentato il nuovo ISEE e la sua verifica dell’INPS.

Sospensione Reddito di cittadinanza giugno 2020: cosa fare per riattivarlo

Il pagamento Reddito di cittadinanza è sospeso dall’INPS per quei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza che non hanno provveduto a consegnare il nuovo ISEE 2020 entro la scadenza del 31 gennaio 2020.

La sospensione dei pagamenti RdC è attuata fino a quando non sarà consegnato l’ISEE come richiesto .

Per chi ha realizzato la consegna dell’ISEE 2020 aggiornato in ritardo rispetto alla scadenza fissata dall’INPS, avrà il pagamento con un po’ in ritardo se confrontato a chi ha presentato la documentazione entro il termine. Per chi non ha provveduto a richiedere il nuovo ISEE ed ha avuto la sospensione, continuerà ad essere sospeso finché non si arriverà ad aggiornare l’ISEE 2020.

Per eseguire la riattivazione dei pagamenti serve l’ISEE aggiornato. Una volta fatta la procedura di aggiornamento i pagamenti RdC e PdC riprenderanno regolarmente.

