Referendum Eutanasia, Adinolfi contesta promotori a Roma

Contestazione da parte di Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, contro il deposito delle firme in Cassazione per chiedere l’eutanasia legale. Adinolfi mentre era in corso l’iniziativa dell’associazione Luca Coscioni è arrivato a piazza Cavour e avvicinandosi a Marco Cappato e agli altri promotori del referendum ha urlato: “State imbrogliando, è un imbroglio – ha detto – state imponendo un diktat per cui dovremmo essere tutti contenti di essere liberi di suicidarsi. La Corte Costituzionale non potrà mai dare il via libera a questo referendum. L’eutanasia non potrà mai essere fatta per referendum ma per legge”.

Immediata la risposta di Cappato che, accompagnato dal coro ‘libertà, libertà’’, ha replicato: “Quella di Adinolfi è iniziativa di parassitismo mediatico. Apprezziamo il fatto che sia riuscito a svegliarsi in tempo per venire qui”.