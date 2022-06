Referendum giustizia, dati definitivi quesito per quesito

(Adnkronos) – Referendum sulla giustizia senza quorum, con un’affluenza di poco superiore al 20,9%. Per quanto riguarda, l’esito – secondo i dati definitivi del Viminale – per quanto riguarda il primo dei quesiti referendari, quello sulla Legge Severino, il sì è al 53,97% e il no al 46,03.

Per quanto riguarda il secondo quesito, quello relativo alle limitazioni alla custodia cautelare, i sì hanno raggiunto il 56,12%. Il no è al 43,88%.

Netta affermazione del sì, che raggiunge il 74,01%, al terzo dei quesiti referendari in materia di giustizia, quello relativo alla separazione delle funzioni dei magistrati. Sono i dati definitivi del Viminale, al termine dello scrutinio dei voti. Il no è al 25,99%.

Nel referendum relativo al voto ad avvocati e professori universitari nei Consigli giudiziari sulla valutazione dei magistrati il sì ha raggiunto il 71,94%, il no è al 28,06%.

Dati affluenza generale e per quesito



Affluenza poco superiore al 20,9% ai 5 referendum in materia di giustizia. E’ il dato definitivo fornito dal Viminale che ha completato il calcolo della partecipazione al voto nei 7.903 comuni italiani. Per nessuno dei quesiti è stato dunque raggiunto il quorum.

Nel dettaglio il primo quesito, quello sulla Legge Severino, ha avuto un’affluenza del 20,95%, la più alta. Per il secondo, sulla limitazione delle misure cautelari, l’affluenza è stata del 20,93%; stessa percentuale, 20,93%, anche per il terzo quesito, sulla separazione delle funzioni dei magistrati. Affluenza al 20,92% per gli altri due quesiti: il quarto sul diritto di voto per i laici nei consigli giudiziari sulle valutazioni dei magistrati e il quinto sull’abolizione della raccolta di firme per la candidatura dei togati al Csm.