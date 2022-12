Regala una speranza anche agli animali: fino al 17 dicembre sms solidale al 45589 per sostenere l’iniziativa di Leidaa

Sono tempi difficili per tutti: anche per loro, gli animali. Animali che vivono per strada abbandonati a se stessi o per i quali i freddi box dei canili e dei gattili, invece che l’inizio di una nuova vita, si rivelano troppo spesso la stazione finale.

O animali con amici umani che stentano a riempire le ciotole a causa della drammatica crisi economica ed energetica che ci ha colpito.

Ma l’Italia è un grande paese che non lascia indietro nessuno, a maggior ragione i più deboli, gli ultimi degli ultimi, i senza voce.

Con un piccolo gesto puoi regalare una speranza anche ad un cane o un gatto che ancora non conoscono l’affetto di una famiglia o a chi vorrebbe nutrire e curare il suo amico a quattro zampe ma non può più permetterselo.

Per sfamare gli animali abbandonati, per curarli, per trovar loro una casa e per aiutare chi è in difficoltá, la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (LEIDAA) chiede il tuo aiuto: dal 1 al 17 dicembre sarà possibile donare all’associazione 2 euro inviando un sms al numero 45589 o 5-10 euro, a seconda della compagnia telefonica, chiamando da telefono fisso.

Basta poco per salvare una vita.

Il video dell’sms solidale è scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1sGMcoPUKe-0IAJf-wPzEfb862HZJzTGF e visibile al link https://youtu.be/Cb2JhSYjrvU

Max