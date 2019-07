Regalo WinDay 3 mesi gratis da oggi con Infinity: cos’è, come fare e da quando per avere la promozione luglio 2019

Regalo WinDay 3 mesi gratis da oggi con Infinity: cos’è, come fare...

Arriva WinDay, Infinity gratis 3 mesi: da oggi arriva ll’offerta per tutti gli appassionati di cinema e serie tv. Di cosa si tratta?

Winday, Infinity gratis per 3 mesi: ecco cos’è, come fare e da quando parte la promozione

Riparte da questo inizio settimana il programma riservato agli utenti Wind per concedere loro una serie di premi per ripagarli per aver scelto l’operatore telefonico.

In questo caso WinDay regala Infinity, la piattaforma italiana per lo streaming di serie tv, film e altro ancora.

WinDay permette di vincere 3 mesi di visione gratis dei contenuti Infinity. Per ottenere il premio è d’uopo essere clienti Wind e non aver usufruito in precedenza dei servizi della piattaforma facente parte del gruppo Mediaset.

Dopodiché occorre scaricare l’applicazione MyWind e registrarsi inserendo i propri dati.

Dopo la registrazione sull’app MyWind chi fosse interessato a ricevere 3 mesi di visione gratis dei contenuti Infinity dovrà selezionare il programma fedeltà Wind tra le opzioni sulla stessa applicazione.

E poi, ancora, l’opzione “richiedi il regalo” per poter vincere il codice per iscrivervi e ricevere la promozione Infinity.

I fortunati potranno completare l’operazione visitando il sito winday.infinitytv.it per registrarsi e inserire il coupon.