Regeni, nuova udienza preliminare: sit-in con Insinna davanti al tribunale

(Adnkronos) – Nuova udienza preliminare a piazzale Clodio nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presenti i genitori, Claudio Regeni e la madre Paola Deffendi, accompagnati dall’avvocato Alessandra Ballerini, che hanno mostrato lo striscione giallo con scritto ‘Verità per Giulio Regeni’. Al presidio ha partecipato anche il presentatore tv Flavio Insinna che ha voluto portare la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia Regeni.

“Perché sono qui? La domanda è da porre al contrario. Perché non esserci? Bisogna esserci – ha detto Insinna interpellato dai cronisti di piazzale Clodio – Come ha detto la mamma di Giulio su quel viso ha visto tutto il dolore del mondo, non dobbiamo darci pace fino a quando non si arriverà alla verità. Lo dobbiamo alla famiglia, alla parte buona di questo Paese. Voglio vivere in un Paese, come dice il Papa, che ritrovi un senso di fraternità, dove il tuo dolore diventa il mio. Questa famiglia sta facendo un’opera straordinaria con una compostezza unica al mondo. Dal primo minuto mi sono legato a questa storia. Non si può fare tutto in nome dei rapporti, del petrolio, c’e’ una persona che e’ stata torturato in maniera indicibile. Mi interessa che ci sia la volontà politica di andare avanti, spero che l’alta politica faccia il bene delle persone che amministra. A questa famiglia l’alta politica deve dare la verità”.

A piazzale Clodio era presente anche il presidente Fnsi Beppe Giulietti. “Noi siamo qui per dire che non smetteremo mai di reclamare verità e giustizia. Chiederemo che ci sia un’interruzione dei rapporti con l’Egitto qualora dovesse perseguire una politica di omissione e di cancellazione delle prove”, ha sottolineato Giulietti.