Reggio Emilia: controlli stradali per droga e alcol

Nel corso di una serie di controlli stradali effettuati nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia hanno ritirato una patente di guida e sequestrato sostanze stupefacenti. Durante queste operazioni, un conducente è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, mentre otto persone sono state trovate in possesso di droghe. Le autorità hanno effettuato questi controlli su 132 persone e 97 veicoli, tra auto e motocicli, per garantire maggiore sicurezza sulle principali arterie stradali della zona. Oltre alle segnalazioni per detenzione di droga a uso personale, sono state emesse diverse multe per violazioni del codice della strada.

Uno degli episodi più significativi dei controlli ha riguardato un uomo di 54 anni, residente a Scandiano, fermato dai Carabinieri mentre guidava sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo è stato trovato in uno stato di evidente ebbrezza alcolica e, dopo aver verificato il suo tasso alcolemico, le forze dell’ordine hanno deciso di ritirargli immediatamente la patente di guida. Successivamente, il 54enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di guida in stato di ebbrezza, rischiando ora sanzioni severe secondo la legislazione vigente.

Nel corso delle stesse operazioni di controllo, otto altri conducenti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, principalmente hascisc e marijuana. Tra le persone fermate figurano un 21enne di Bologna, un 30enne, un 24enne, un 19enne, un 28enne, e una 42enne tutti residenti a Reggio Emilia, un 26enne di Campagnola Emilia, e un 21enne di Novellara. Complessivamente, sono stati sequestrati 32 grammi di hascisc e 87 grammi di marijuana. Poiché si trattava di detenzione per uso personale e non terapeutico, i coinvolti verranno segnalati alla Prefettura di Reggio Emilia. Questo tipo di segnalazione potrebbe comportare la sospensione della patente di guida e altre sanzioni amministrative.

I controlli sono stati intensificati in risposta all’esigenza di aumentare la sicurezza sulle strade, soprattutto nei punti di maggiore traffico e nelle ore serali e notturne, quando il rischio di incidenti legati all’alcol e alla droga è più elevato. Durante questi posti di blocco, i Carabinieri hanno anche elevato diverse contravvenzioni per violazioni delle norme di sicurezza stradale, come l’eccesso di velocità e il mancato uso delle cinture di sicurezza.

