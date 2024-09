Reggio Emilia: tentato furto d’auto, ladro colto sul fatto e denunciato

Un tentativo di furto d’auto a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, ha portato alla denuncia di un 39enne residente a San Martino in Rio. L’uomo è stato scoperto mentre cercava di rubare all’interno di un veicolo parcheggiato in via Salati. Il proprietario, avvicinandosi alla sua auto, ha notato lo sconosciuto nell’abitacolo e, rendendosi conto della situazione, ha subito allertato i carabinieri. Dopo una breve fuga, il sospetto è stato rintracciato in una pizzeria poco distante. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno identificato l’individuo, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia per tentato furto aggravato.

Il 31 agosto scorso un residente di Campagnola Emilia si è trovato di fronte a una scena inaspettata mentre si recava alla propria auto, parcheggiata in via Salati. Avvicinandosi al veicolo, l’uomo ha scorto una figura estranea all’interno dell’abitacolo. Il ladro, sorpreso in flagrante, ha immediatamente tentato di scappare, ma il proprietario dell’auto non ha esitato a inseguirlo. Nel frattempo, il cittadino ha contattato il 112, fornendo una descrizione dettagliata della situazione e del sospetto in fuga. Questa rapida segnalazione ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e di avviare le ricerche per rintracciare il malintenzionato.

Dopo aver ricevuto la chiamata d’emergenza, una pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia si è subito recata sul posto. In seguito a una rapida perlustrazione dell’area, i militari hanno trovato il sospetto nascosto all’interno di una pizzeria situata a breve distanza dal luogo del tentato furto. L’uomo, un 39enne residente a San Martino in Rio e con precedenti specifici per furti, è stato fermato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Sebbene l’auto non presentasse segni evidenti di effrazione, l’interno dell’abitacolo era stato completamente messo a soqquadro, confermando l’avvenuta intrusione furtiva.

Una volta identificato, il 39enne è stato formalmente denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, per tentato furto aggravato. L’accusa è stata formulata sulla base delle prove raccolte durante l’intervento e delle dichiarazioni fornite dalla vittima, che ha testimoniato il comportamento del sospetto durante il furto e la successiva fuga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati simili, rischia ora di affrontare gravi conseguenze legali per il suo gesto.

