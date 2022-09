(Adnkronos) – “Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”. Lo ha scritto su Twitter l’attore Alessandro Gassmann commentando la morte della Regina Elisabetta, avvenuta ieri nel castello di Balmoral. “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza” conclude.