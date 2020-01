Regionali, al via il voto in Emilia Romagna e Calabria: c’è tempo fino alle 23

Regionali, al via il voto in Emilia Romagna e Calabria: c’è tempo...

Quasi 5 milioni di elettori: 3,5 in Emilia Romagna e 1,8 in Calabria. Questi. I numeri attesi per le elezioni del. Presidente dell Giunta e I componenti dell’Assemblea legislativa in. Emilia Romagna e in Calabria.

Le urne sono aperte dalle ore 7 di oggi 26 gennaio fino alle 23, subito dopo avrà inizio lo scrutinio, appena sarà accertato il numero dei votanti. Al termine della chiusura delle urne sarà tempo di exit poll e proiezioni sui candidati in tempo reale. Le prime statistiche verranno poi rese note quando sarà raggiunta la soglia minima di affidabilità per estendere le proiezioni alle singole liste e alle coalizioni.