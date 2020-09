Regionali: exit poll Campania, il governatore De Luca (54-58%), si impone su Caldoro (23-27%)

Entriamo nel vivo del ‘dopo-voto’, affidandoci però temporaneamente alle proiezioni sancite dagli exit poll.

Nello specifico, subito dopo ‘i tre fischi’, il Consorzio Opinio Italia per Rai, su una copertura del campione dell’80%, riguardo alle regionali in Campania, al momento Vincenzo De Luca, presidente uscente in lizza per il centrosinistra, avrebbe il 54-58% delle preferenze, rispetto al 23-27% sin qui raccolto da Stefano Caldoro, candidato del centrodestra. Seguono per il M5S Valeria Ciarambino (10,5-14,5%), con Giuliano Granato (1,0 – 3,0%), dietro tutti.

