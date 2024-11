Regionali, il centro-sinistra vince in Emilia-Romagna e Umbria

Al di là dell’esito elettorale, preoccupa sempre di più il dato dell’astensionismo: la maggior parte degli elettori italiani sceglie di non andare a votare, indipendentemente dal carattere locale o nazionale del voto.

Dopo la sconfitta in Liguria, il centro-sinistra si prende una rivincita con le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Se nel primo caso c’erano pochi dubbi sulla vittoria finale di Michele De Pascale, 39enne già sindaco di Ravenna, il risultato più importante è senza dubbio quello dell’affermazione di Stefania Proietti, già sindaca di Assisi.

Michele De Pascale, candidato in Emilia-Romagna dopo l’elezione di Stefano Bonaccini a parlamentare europeo, si è affermato con il 56,77% dei voti su Elena Ugolini, candidata civica del centro-destra, già preside di un liceo paritario e vicina a Comunione e Liberazione, che si è fermata al 40,07%. Un risultato che, alla luce della tradizione politica della Regione, non sorprende, a differenza del dato dell’affluenza. Se nel 2020, infatti, aveva votato il 67,7% degli elettori, in questa tornata elettorale l’affluenza è stata appena del 46,4%.

Risultato per nulla scontato, invece, in Umbria: il centro-sinistra si riprende la Regione dopo che per la prima volta c’era stata una Giunta di centro-destra. Stefania Proietti, con il 51,1% dei voti, ha superato la presidente regionale uscente, Donatella Tesei, che ha raggiunto il 46,1%. Anche qui, affluenza in netto calo, pari al 52,3% a fronte del 64,7% delle precedenti regionali, quelle del 2019.

Molto soddisfatti, a cominciare dal Pd, i partiti di centro-sinistra per l’unità dimostrata nelle coalizioni a supporto dei candidati. Da evidenziare anche il fair play istituzionale di Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini, che hanno augurato buon lavoro a Michele De Pascale e Stefania Proietti. Al di là dell’esito elettorale, però, c’è un dato che sembra aumentare sempre più, e ormai indipendentemente dal carattere locale o nazionale del voto. L’astensionismo è un pessimo segnale, ormai non più ignorabile, su cui tutte le forze politiche dovrebbero riflettere. Anche se ultimamente sembra più una bandiera da sventolare per minimizzare le sconfitte elettorali.

L’articolo Regionali, il centro-sinistra vince in Emilia-Romagna e Umbria proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.