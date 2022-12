Regionali Lazio, Conte: “Pd si tenga stretto D’Amato e buona fortuna”

(Adnkronos) – La possibilità di trovare alla fine un accordo con il Pd per le regionali “non vale per il Lazio, se parliamo del Pd. Perché quando abbiamo posto dei temi, il risultato è che il giorno dopo si è detto ‘noi andiamo su D’Amato’. Noi abbiamo parlato di contenuti e programmi e loro hanno risposto con un candidato blindato. Bene, se lo tengano stretto e buona fortuna”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, oggi a Milano, presso l’Opera Cardinal Ferrari.

Per quanto riguarda la Lombardia “abbiamo lanciato dei punti fermi, c’è stato un primo incontro e si sta continuando – ha detto Conte – Non ci può essere nessun dialogo con nessuna forza che non condivida quelli che per noi sono punti fermi: fuori la politica dalla sanità e investire in una sanità pubblica di qualità; sugli inceneritori, in prospettiva futura per noi è accettabile un piano che apra a nuove tecnologie di smaltimento e gestione rifiuti, ma subito un piano di dismissione degli impianti più vetusti. Vedremo: alla fine di questo percorso, se ci sarà una condivisione si potranno creare le premesse per poter offrire anche una proposta politica competitiva ma che parte da seri contenuti per noi imprescindibili”.