Regionali Lazio, Rocca all’Adnkronos: “Gualtieri? Lo cercano su ‘Chi l’ha visto”

(Adnkronos) – “Decisamente sì a più poteri per Roma e, se eletto, il sindaco mi troverà come leale collaboratore: un dialogo forte e basato sulle risposte da dare ai cittadini”. Lo afferma, ospite di ‘Adnkronos Live’, il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca sottolineando che invece oggi i cittadini “il sindaco lo cercano su ‘Chi l’ha visto?'”. “Se autonomia significa un avvicinamento alle istituzioni è benvenuta se deve creare cittadini di serie ‘A’ e ‘B’ esprimerò a gran voce la mia perplessità”, prosegue riguardo alla riforma per l’autonomia delle regioni.

TERMOVALORIZZATORE – “Il termovalorizzatore serve per chiudere il ciclo dei rifiuti, sì al termovalorizzatore chiaro e netto, ma il tema che abbiamo posto è diverso: per l’attenzione che il centrosinistra sta portando sul termovalorizzatore sembra che questa sia la soluzione invece il Lazio è scivolato al 18esimo posto sulla differenziata. Il termovalorizzatore è la chiusura del ciclo dei rifiuti, ma non è la sola risposta occorre anche investire sulla differenziata”, afferma ancora Rocca.

Riguardo al sito “ho espresso perplessità: l’area dell’Ardeatina è molto trafficata e se aggiungiamo centinaia di mezzi che il termovalorizzatore porterà è un tema molto serio”, continua spiegando di aver posto “un tema logistico”.

SANITA’ – In questi ultimi anni si è puntato su una “sanità romanocentrica perché sono pochissime le strutture in provincia che riescono a dare risposte qualificate”, afferma quindi il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, aggiungendo che bisogna investire di nuovo “nelle strutture delle province e occorre l’assistenza domiciliare integrata, va fatta ripartire subito”.

TPL – “Sono contrario a provvedimenti generalisti come quelli proposti da D’Amato: bisogna individuare fasce sociali a cui i provvedimenti vanno rivolti per evitare gli sprechi di risorse rispetto a chi può permettersi il costo dei biglietti” del trasporto. Lo afferma, ospite di ‘Adnkronos Live’, il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca sui trasporti e la gratuità dei biglietti.