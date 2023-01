Regionali Lombardia, Formenti: “Sostegno Comitato Nord a Moratti? Non lo escludo”

(Adnkronos) – “Ora non escludiamo il sostegno a Letizia Moratti”. Il Comitato Nord adesso potrebbe guardare seriamente al Terzo Polo, all’indomani del no del governatore uscente lombardo Attilio Fontana all’ingresso della corrente bossiana nella coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali: uno stop arrivato alla luce del divieto imposto dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Interpellato dall’Adnkronos, Antonello Formenti (uno dei consiglieri regionali lombardi usciti dal gruppo Lega per aderire alla nuova corrente che fa capo a Umberto Bossi) spiega che questa sera è in programma una riunione dei quattro consiglieri di Comitato Nord: “Ci sarà un ultimo incontro per definire la nostra collocazione in vista del voto in Lombardia”. Formenti punta il dito contro la girandola di indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro della componente autonomista nata in seno alla Lega: “C’è qualcuno che dà informazioni totalmente inesatte. Qualcuno millanta di avere informazioni corrette e di saperne più di chi è interessato e inventa, fantastica su ipotesi che i giornalisti riportano ma che non corrispondono, nel 90% dei casi, alla realtà dei fatti…”.

Dunque, come stanno le cose? Preso atto del no di Fontana (e di Salvini) appoggerete la corsa di Letizia Moratti? “Non lo escludo e non lo confermo”, si limita a rispondere Formenti. Con l’eventuale scelta di sostenere l’ex sindaca di Milano, però, potrebbe crearsi una spaccatura all’interno di Comitato Nord, dal momento che una parte della corrente intende comunque garantire il proprio supporto alla ricandidatura del leghista Fontana… “A questo non rispondo”, chiosa il consigliere regionale bossiano. Ieri Umberto Bossi, commentando lo stop di Fontana, ha definito il no all’ingresso di Comitato Nord in coalizione “un errore, un’occasione persa per far valere le istanze dell’Autonomia e le richieste della militanza nordista”. Nel comunicato diffuso ieri il Comitato fa sapere che “proseguirà, dentro alla Lega, lungo la strada intrapresa, forte del grande consenso raccolto in pochi mesi, per portare avanti l’Autonomia e le istanze del Nord, unica e vera locomotiva del paese”. Ma non sono escluse sorprese nei prossimi giorni.

(di Antonio Atte)