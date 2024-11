Regionali, Schlein: “Abbiamo saputo vincere con unità e umiltà”

(Adnkronos) – “Il vero senso di questa vittoria collettiva” alle elezioni regionali in Umbria e Emilia Romagna “è che abbiamo saputo vincere con unità e umiltà”. A dirlo Elly Schlein dal comitato elettorale di Stefania Proietti, la neo presidente umbra, candidata ‘civica’ sostenuta dal campo largo che vede uniti Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre quattro liste civiche. Accanto a Schlein il leader di Si Nicola Fratoianni, il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, la neogovernatrice Stefania Proietti.

“Uno sforzo corale che sta pagando – ha detto Schlein – Andremo avanti più determinati sulla difesa della sanità pubblica e sulla scuola pubblica, che è la prima sede dove si combattono le diseguaglianze”. La segretaria del Pd nel suo intervento dal comitato elettorale ha ricordato come “anche in mezzo a una campagna aggressiva Stefania Proietti non ha mai ceduto a nessuna provocazione. Ha parlato con onestà alle persone, di quello che vogliamo fare”, ha concluso.

“Michele de Pascale è il nuovo presidente dell’Emilia-Romagna. È una vittoria emozionante e commovente, con un risultato straordinario del Partito democratico. Buon lavoro, Michele! E ora verso Perugia per abbracciare Stefania Proietti”, scriveva su Instagram Schlein nel pomeriggio postando una foto sorridente con il neo governatore dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale.