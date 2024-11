Regione Lazio, approvata la proposta di legge sullo sport: l’approfondimento al Social Football Summit

La Regione Lazio è pronta a voltare pagina sul fronte delle politiche sportive, con una proposta di legge che punta a rinnovare una normativa ferma al 2002. La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca, ha dato il via libera a un testo innovativo firmato dall’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente, Elena Palazzo, che pone lo sport al centro del benessere sociale e dello sviluppo regionale.

Sport, al via la nuova riforma nel Lazio

L’iniziativa legislativa nasce dall’urgenza di adeguare il quadro normativo alle esigenze attuali. La proposta mira a promuovere lo sport come leva per il miglioramento psicofisico, l’inclusione sociale e la crescita economica, attraverso una pianificazione strategica e condivisa. Un passo significativo per un settore che attendeva da oltre due decenni una revisione strutturale.

Dibattito al Social Football Summit

Mercoledì 20 novembre, presso lo Stadio Olimpico di Roma, la proposta sarà al centro di un incontro intitolato “Sport e Regione Lazio: verso una nuova normativa. Le sinergie future”. L’evento, ospitato nello spazio espositivo della Regione Lazio, si inserisce nella settima edizione del Social Football Summit, l’unico appuntamento internazionale in Italia dedicato all’industria del calcio.

All’incontro parteciperanno figure di spicco come il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e l’assessore regionale Elena Palazzo. Il dibattito sarà moderato da Marco Lollobrigida, giornalista di Rai Sport. Sarà un’occasione per illustrare i dettagli della proposta e discutere le prospettive future per le politiche sportive del Lazio.

La nuova normativa si propone di ridefinire il ruolo dello sport nel Lazio, non solo come pratica fisica ma come elemento chiave per la coesione sociale e lo sviluppo locale. Nel contesto del Social Football Summit, l’attenzione sarà focalizzata sulle sinergie tra istituzioni, operatori e associazioni sportive, evidenziando il potenziale del settore come catalizzatore di innovazione.

Con l’approvazione di questa legge, la Regione Lazio si prepara a sostenere il comparto sportivo con strumenti più moderni ed efficaci. L’obiettivo è creare un sistema integrato che valorizzi le realtà locali e favorisca la partecipazione attiva dei cittadini, contribuendo al benessere generale e al rafforzamento del tessuto economico legato allo sport.

“Il criterio alla base della legge – ha spiegato l’assessore Palazzo – è lo stesso che ci ha guidati in questi primi 18 mesi di lavoro, ovvero quello dell’ascolto e del recepimento delle istanze del territorio. Ciò, ci ha consentito di restituire un testo che fosse corrispondente alle reali esigenze del settore. Siamo partiti a luglio 2023 a Santa Severa con il primo degli incontri “In Ascolto per lo Sport”, a cui sono seguiti gli altri appuntamenti nelle province, per un confronto con tutti gli stakeholder (Coni, Cip, società e associazioni dilettantistiche). Una fase fondamentale prevista dalla legge regionale, anche se mai, in 22 anni, un assessore si era mosso per andare a raccogliere spunti direttamente sul territorio. Un lavoro che ci ha permesso di giungere ora al momento della restituzione: abbiamo voluto una legge che non fosse calata dall’alto. Desidero ringraziare tutti quelli che ogni giorno si spendono per far crescere lo sport nel Lazio e che hanno voluto, in questo anno e mezzo, offrire il loro contributo in termini di idee, proposte e suggerimenti”.