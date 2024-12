Regione Lazio, il bando Voucher Internazionalizzazione PMI 2025

La Regione Lazio ha ufficialmente lanciato il bando Voucher Internazionalizzazione PMI 2025, dedicato a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) del territorio nel loro percorso di accesso ai mercati esteri. L’iniziativa, finanziata con 5 milioni di euro dal Programma FESR Lazio 2021-2027, offre contributi a fondo perduto per incentivare la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, favorendo così i processi di internazionalizzazione.

Voucher internazionalizzazione, importo del contributo

Con una dotazione di cinque milioni di euro finanziati dal Programma FESR Lazio 2021-2027, il bando del voucher mira a incentivare la partecipazione delle aziende alle fiere internazionali, promuovendo così la loro crescita e il rafforzamento della competitività.

Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo di 15.240 euro per ciascuna manifestazione fieristica internazionale, fino a un massimo di tre fiere.

Criteri di ammissibilità

Possono partecipare le aziende con sede operativa nel Lazio, purché le fiere scelte rientrino nei calendari ufficiali nazionali o internazionali, come TradeFairDates.com, e non siano esclusivamente rivolte ai consumatori finali. Le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, con scadenza fissata al 15 gennaio 2025.

Durante la presentazione, Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, ha evidenziato l’importanza di questa misura come un mezzo per valorizzare il potenziale delle PMI laziali. Le fiere internazionali rappresentano, secondo Angelilli, una grande opportunità per ampliare il proprio bacino di clienti, consolidare il marchio in un contesto globale e creare nuove relazioni commerciali.

Un’iniziativa che si pone dunque come un tassello fondamentale per sostenere il Made in Italy e garantire alle imprese del Lazio un ruolo da protagoniste nei mercati globali.