Regione Lazio: No all’ampliamento della discarica di Borgo Montello

La Regione Lazio dice no all’ampliamento della discarica di Borgo Montello, in provincia di Latina. Parere negativo da parte della direzione politiche ambientali alla richiesta avanzata da Ecoambiente.

Il no è relativo “all’abbancamento di ulteriori volumetrie di rifiuti presso l’invaso di Borgo Montello”. Un atto che conclude il complesso procedimento di autorizzazione integrata ambientale richiesto da Ecoambiente, e che vedrà la stessa società obbligata a realizzare il capping definitivo per la messa in sicurezza ambientale.

Il completamento della messa in sicurezza della discarica, a fronte della valutazioni ambientali sulla pericolosità della situazione, rappresenta un ulteriore passo verso una gestione delle emergenze rifiuti in una prospettiva di maggior tutela dell’ambiente e le persone in termini di sostenibilità e nel rispetto delle necessità dell’intero territorio comunale.