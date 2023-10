Regione Lazio, sanità, evitato commissariamento?

Il presidente del Lazio Francesco Rocca ha rassicurato tutti chiarendo che la regione “non è tra le 5 che supereranno il tetto del disavanzo del 5 per cento, oltre il quale scatta il commissariamento, che quindi al momento è evitato.

La regione si trova al 30 settembre come dato tendenziale a 50 milioni di disavanzo e l’obiettivo è il disavanzo a zero al 31 dicembre. Potremmo riuscirci e le scelte di questi ultimi mesi sono improntate sulla serietà” – ha detto Rocca, durante un punto stampa a margine della Giunta.

“Il commissariamento è una umiliazione per la politica. Ma le regole tecniche sul piano di rientro sono le stesse”, ha aggiunto. La situazione resta tuttavia molto complicata e urgono strategie esecutive per evitare lo spettro commissario per il prossimo futuro.