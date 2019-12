Regione Lazio, Zingaretti: a gennaio emendamento per emergenza abitativa

“La Regione Lazio sta lavorando ad un emendamento al prossimo Collegato per consentire ai Comuni del Lazio di poter riservare una quota del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l’emergenza abitativa. Un provvedimento già presente in altre regioni italiane, che vogliamo estendere anche al Lazio per aiutare le amministrazioni locali a fornire risposte adeguate al diritto all’abitare”. Lo rende noto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “È importante – prosegue Zingaretti – affrontare con urgenza, e soprattutto con provvedimenti mirati e concreti, il tema dell’emergenza abitativa. Come Regione abbiamo fatto in questi anni scelte nette al fine di fornire risposte efficaci a quella che nel nostro Paese è una vera emergenza sociale”.