Regno Unito, inizia l’era Sunak: “Unirò il Paese con le azioni”

(Adnkronos) – “Stabilità economica e fiducia saranno al cuore dell’agenda di questo governo”. Rishi Sunak, appena incaricato dal re Carlo III di formare il nuovo governo ha preso la parola davanti al n. 10 di Downing Street. “Questo – ha premesso – significa che ci saranno delle decisioni difficili”, ha aggiunto. Ma, ha quindi promesso, “u

nirò il mio Paese non con le parole ma con le azioni”.

Il neo premier ha quindi elencato una serie di tematiche chiave della sua agenda tra cui un sistema sanitario nazionale più forte, scuole migliori, strade più sicure, controllo dei confini, tutela dell’ambiente, sostegno alle forze armate. “Comprendo che ho molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia dopo tutto quanto è successo”, ha osservato. “Tutto quello che posso dire è che non sono scoraggiato”.

“Voglio rendere omaggio al mio predecessore” che ha operato con entusiasmo “per promuovere il cambiamento, ma sono stati commessi errori”. Errori che non sono stati il prodotto “di una cattiva volontà” ma che tuttavia restano errori, ha sottolineato Sunak. “Sono stato scelto come leader del partito e vostro primo ministro in parte per risolverli e questo lavoro comincia ora”, ha aggiunto.

Sunak quindi ringraziato Boris Johnson: “Sarò sempre grato a Boris Johnson per i suoi incredibili risultati come primo ministro e faccio tesoro del suo calore e della sua generosità di spirito”.