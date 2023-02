Regolamento Taxi e Ncc, il CG: “Sono in dirittura d’arrivo importanti modifiche per semplificare le attività e migliorare il servizio”

“Nella giornata odierna è stata votata in Commissione Mobilità la proposta di delibera che modifica in alcuni punti il vigente Regolamento Taxi. – dichiarano il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e la Consigliera Capitolina membro della Commissione Mobilità Elisabetta Lancellotti – Tra le novità più importanti troveremo nuove indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della stessa, soprattutto in caso di erede minorenne.

Si adeguano le norme comunali anche alle vigenti disposizioni nazionali relative alla perdita in determinate circostanze dei requisiti per la guida da parte dei conducenti delle auto del servizio pubblico e si amplia la possibilità di ricorrere all’impiego di vetture sostitutive.

Tali modifiche sono il frutto di un costante lavoro congiunto fra Commissione Mobilità, Assessorato competente e le associazioni di categoria al fine di semplificare il lavoro dei conducenti e fornire un servizio di maggiore qualità all’utenza del settore: mi preme ringraziare tutti i componenti, a partire dal Presidente di Commissione Zannola, l’Assessore Patané e Roberto Baldetti Presidente Consultiva taxi, per il lavoro davvero proficuo e celere portato avanti in queste settimane.

È così – sottolineano Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti – che bisogna lavorare quando si è al governo di una città: sempre al fianco degli utenti e dei lavoratori delle categorie coinvolte, questo Regolamento è il frutto di una buona politica che la Lista Civica Gualtieri intende portare avanti per tutto il periodo del suo mandato.

Ora manca solamente l’ultimo step, l’approvazione in Assemblea Capitolina, prima di vederne attive le modifiche”, concludono i consiglieri.

