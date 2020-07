Regole per prendere l’aereo, c’è l’ok per il trolley in cabina: le novità

Regole per prendere l’aereo, c’è l’ok per il trolley in cabina: le...

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha frenato i viaggi aerei che resistono comunque anche in condizioni anomale rispetto al normale. Le regole per volare si sono allineate ovviamente alle norme anti-contagio che vigono in questo momento in tutto il mondo. C’è quindi la necessità del distanziamento, l’uso della mascherina ed è necessario evitare assembramenti.

Proprio in questo senso finora non era possibile portare i trolley in cabina, ma ora questa regola è cambiata. Ad annunciarlo è stata Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, che intervenuta a ‘Radio anch’io’ ha comunicato le novità previste: “Questo aspetto anche a me era sembrata una misura anomala, che è stata assunta” dalle linee aeree “e aveva una sua ratio: nel momento in cui si mettono i trolley nelle cappelliere si producono assembramenti e contatti”.

“Il trolley si può portare”

Il trolley si può portare, la conferma arriva dalla stressa Sandra Zampa: “L’aria viene sanificata in cabina: appena si accendono i motori inizia la sanificazione permanente. Con il divieto si volevano evitare vicinanza tra i passeggeri e lungaggini, che comunque non vanno mai sopra i 15-20 minuti, che è il tempo in cui avviene il contagio. E comunque adesso il trolley si può portare”.

Una buona notizia quindi per chi viaggia in aereo. Intanto le misure di contenimento del virus verranno prorogate fino al 31 luglio come confermato da Zampa: “Quindi l’uso della mascherina, i non assembramenti, il distanziamento di un metro, le disposizioni per l’accesso ai luoghi pubblici al chiuso come i ristoranti, l’uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi”, ha ribadito.