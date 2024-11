Remo Remotti, per il centenario una versione speciale della sua ‘Mamma Roma addio’

In occasione del centenario della nascita di Remo Remotti, iconico poeta romano, molti artisti hanno voluto tributarlo con una versione speciale della sua canzone “Mamma Roma addio”. A riportarlo è l’Adnkronos, che svela che Carlo Verdone, Carl Brave, Alessandro Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Tommaso “Piotta” Zanello, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli si sono uniti per reinterpretare il celebre brano di Remotti. La nuova versione, intitolata Me ne andavo da quella Roma…(reloaded), uscirà a mezzanotte tra il 14 e il 15 novembre, proprio per celebrare Remotti, nato il 16 novembre 1924 e scomparso nel 2015.

Star romane riunite per Remotti

A promuovere questa speciale iniziativa sono state Federica Remotti e Luisa Pistoia, rispettivamente figlia e moglie dell’artista, che hanno voluto coinvolgere voci moderne in grado di trasmettere l’eredità di Remotti anche alle nuove generazioni. Federica ha spiegato che l’intento è di fare arrivare ai giovani la passione e la visione di vita del padre attraverso le voci di artisti che, oggi, rappresentano la romanità contemporanea.

La versione reloaded del brano è stata rimusicata sotto la direzione artistica di Tommaso “Piotta” Zanello, che ha curato anche la produzione e la composizione in collaborazione con Francesco Santalucia. Il progetto mescola la forza dei versi di Remotti con una rinnovata orchestrazione musicale, creando un’esperienza in cui passato e presente si fondono. La copertina del singolo è stata disegnata da Zerocalcare.

Accompagnato da un videoclip, il brano unisce immagini storiche di Remotti a scene in cui gli artisti coinvolti interpretano i versi della poesia-invettiva. Carlo Verdone apre il video, seguito da Carl Brave, Mannarino, Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Piotta e Luca Barbarossa, fino ad arrivare al famoso verso finale “me ne andavo da quella Roma di merda, mamma Roma addio!” recitato da Emanuela Fanelli.